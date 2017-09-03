У понтонного моста в Бийске рыбак утопил иномарку

В районе понтонного моста в Бийске 2 сентября водитель автомобиля Toyota Platz утопил машину.
У понтонного моста в Бийске утопили иномарку. Фото: Евгений Листопад, vk.com/incident_22.
У понтонного моста в Бийске утопили иномарку. Фото: Дима Бурнашов, vk.com/incident_22.
У понтонного моста в Бийске утопили иномарку. Фото: Дима Бурнашов, vk.com/incident_22.
У понтонного моста в Бийске утопили иномарку. Фото: Евгений Листопад, vk.com/incident_22.
У понтонного моста в Бийске утопили иномарку. Фото: Евгений Листопад, vk.com/incident_22.
По сообщениям очевидцев паблика "Инцидент Бийск", что хозяин авто приехал на рыбалку и находился в состоянии алкогольного опьянения. Машину он поставил близко к берегу, и когда собирался выехать с места, произошло ЧП.
Чтобы вытащить иномарку из плена, пришлось "искупнуться". Со слов свидетелей, машину достали с помощью внедорожника, обошлось без пострадавших, пишет "АП".
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