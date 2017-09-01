Бийчанин жестоко избил незнакомую женщину и обезобразил ей лицо

Бийская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении горожанина, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека и совершенное из хулиганских побуждений. Мужчина ни за что жестоко избил прохожую, обезобразив ее лицо.
По данным следствия, обвиняемый, находясь в состоянии наркотического опьянения, вечером гулял по улицам города. Он увидев впереди женщину, которая показалась ему опасной. С целью предотвращения "опасности" он догнал потерпевшую и, сообщив ей, что ему не нравится ее поведение, нанес ей не менее 6 ударов ногами в область головы, после чего скрылся с места совершения преступления.
Из-за множественных травм лицо женщины оказалось неизгладимо обезображено: на нем остались шрамы. Экспертиза квалифицировала это как тяжкий вред здоровью.
Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
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