Бийчанина осудили за установку скрытой камеры в примерочной магазина

В Бийске осудили местного жителя, который установил камеру видеонаблюдения в примерочной одного из магазинов одежды. Его обвиняли в том, что он незаконно изготовил специальное средство, предназначенное для получения информации. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Следствие и суд установили, что в сентябре прошлого года 30-летний бийчанин изготовил из видеорегистратора устройство, которое может записывать звук и видео.
После этого, 14 сентября мужчина установил скрытую камеру под чехол сидения табурета в кабинке одного из магазинов одежды Бийска. Он сделал отверстие для объектива камеры, закамуфлировав его таким образом под бытовой предмет.
Суд признал подсудимого виновным и назначил ему штраф в размере 40 000 рублей в доход государства.
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