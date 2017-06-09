Бийчанина осудили за установку скрытой камеры в примерочной магазина

Следствие и суд установили, что в сентябре прошлого года 30-летний бийчанин изготовил из видеорегистратора устройство, которое может записывать звук и видео.

После этого, 14 сентября мужчина установил скрытую камеру под чехол сидения табурета в кабинке одного из магазинов одежды Бийска. Он сделал отверстие для объектива камеры, закамуфлировав его таким образом под бытовой предмет.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему штраф в размере 40 000 рублей в доход государства.