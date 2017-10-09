Бийчанина поймали когда он пытался "разуть" чужой автомобиль

В Бийске полицейские задержали 23-летнего местного жителя, который пытался снять колеса с иномарки. Во время преступления его нашли хозяева машины, сообщает пресс-служба краевого МВД.
Предварительно установлено, что ночью подозреваемый снял колеса с иномарки, припаркованной возле частного дома по улице Малоугренёвской. Одно из четырёх колёс оказалось запасным, и это не устроило злоумышленника. Пытаясь найти четвёртое колесо, он проник в гараж, но там его застигли хозяева машины. Они задержали злоумышленника и передали его полицейским.
При осмотре места происшествия полицейские нашли домкрат и снятые с автомобиля колёса.
Бийчанин написал явку с повинной. Кроме того, молодой человек сознался, что в начале сентября проник в один из гаражей на улице Малоугренёвской и похитил автомобильную акустическую систему и аккумулятор. Часть похищенных вещей удалось изъять.
Полицейские проверяют задержанного на причастность к другим аналогичным преступлениям.
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