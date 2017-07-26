Бийчанина поймали когда он пытался украсть из бара сигареты и мороженое

По предварительным данным, парень взломал две двери в бар и попытался похитить несколько брикетов мороженого и сигареты. Но его поймал наряд частной охраны, который приехал на сигнал сработавшей сигнализации. Они передали злоумышленника в руки полицейских.

Надеясь на смягчение наказания, задержанный написал явку с повинной. Процессуальное решение примут после установления суммы причинённого ущерба.