Бийчанина поймали когда он пытался украсть из бара сигареты и мороженое

В Бийске сотрудники охранной фирмы задержали 23-летнего местного жителя, который пытался обокрасть один из баров. Об этом сообщает пресс-служба краевого МВД.
По предварительным данным, парень взломал две двери в бар и попытался похитить несколько брикетов мороженого и сигареты. Но его поймал наряд частной охраны, который приехал на сигнал сработавшей сигнализации. Они передали злоумышленника в руки полицейских.
Надеясь на смягчение наказания, задержанный написал явку с повинной. Процессуальное решение примут после установления суммы причинённого ущерба.
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