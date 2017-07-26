Бийчанина поймали когда он пытался украсть из бара сигареты и мороженое

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Сегодня, 11:02.
Происшествия

В Бийске сотрудники охранной фирмы задержали 23-летнего местного жителя, который пытался обокрасть один из баров. Об этом сообщает пресс-служба краевого МВД.

Мороженое. Жара.
Мороженое. Жара. Фото: Открытые источники.

По предварительным данным, парень взломал две двери в бар и попытался похитить несколько брикетов мороженого и сигареты. Но его поймал наряд частной охраны, который приехал на сигнал сработавшей сигнализации. Они передали злоумышленника в руки полицейских.

Надеясь на смягчение наказания, задержанный написал явку с повинной. Процессуальное решение примут после установления суммы причинённого ущерба.

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