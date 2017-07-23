Бийчанину грозит срок, из-за поджога квартиры своих обидчиков

По словам старшего помощника прокурора Бийска Натальи Криволуцкой, во время распития алкоголя в квартире потерпевшей у мужчины украли мобильный телефон. Из мести на следующей день он проник в квартиру, где было застолье, поджег мебель, личные вещи и бытовые приборы. Сумма ущерба составила 188 тыс. рублей.

Согласно приговору суда, виновного приговорили к 3 годам лишения свободы с отбывание наказания в исправительной колонии строгого режима по ст.167 ч.2 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенные путем поджога). Бийчанин выплатил потерпевшей сумму в полном объеме.