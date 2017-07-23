Бийчанину грозит срок, из-за поджога квартиры своих обидчиков

Бийчанин из мести спалил квартиру, в которой у него во время застолья украли телефон. Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.
По словам старшего помощника прокурора Бийска Натальи Криволуцкой, во время распития алкоголя в квартире потерпевшей у мужчины украли мобильный телефон. Из мести на следующей день он проник в квартиру, где было застолье, поджег мебель, личные вещи и бытовые приборы. Сумма ущерба составила 188 тыс. рублей.
Согласно приговору суда, виновного приговорили к 3 годам лишения свободы с отбывание наказания в исправительной колонии строгого режима по ст.167 ч.2 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенные путем поджога). Бийчанин выплатил потерпевшей сумму в полном объеме.
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