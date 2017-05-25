Бийчанка обвинила мужа в краже, чтобы развестись с ним

В Бийске осудили местную жительницу, которая сделала ложный донос на своего мужа, обвинив его в краже денег. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.
По версии следствия, женщина обратилась в полицию с заявлением, что её муж украл у нее 15 тысяч рублей. Полицейские провели проверку, однако доказательств кражи не нашли. Женщина созналась, что на самом деле кражи не было и она намеренно написала заявление на супруга. Таким образом бийчанка пыталась заставить мужа развестись с ней.
Уголовное дело направлено в Бийский городской суд для рассмотрения по существу.
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