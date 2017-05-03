Бийчанка оформила кредит у мошенников через интернет

По данным полиции, 25-летняя жительница Бийска хотела взять кредит и отправила через интернет электронные запросы в разные банки. На один из запросов откликнулся неизвестный с предложением предоставить кредит в 200 тысяч рублей с условием оплаты страховки в размере 15 тысяч 300 рублей.

Данное предложение устроило девушку, и она перечислила названную сумму на указанный счёт, но обещанный курьер с договором так и не прибыл.

Сейчас полицейские проводят проверку, устанавливают кому были перечислены деньги.