Бийчанка перечислила 8 тысяч рублей "испанцу" из интернета

Полицейские Бийска проводят проверки по двум фактам мошенничества. Одной из жертв стала 50-летняя горожанка, познакомившаяся с мужчиной в интернете. Женщина была уверена, что на протяжении двух месяцев переписывается с русским испанцем, который проживает в Барселоне.
Как сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю, сначала "испанец" попросил женщину сообщить ему свои персональные данные, мотивируя тем, что хочет послать ей в подарок ювелирное украшение. Такая щедрость смутила бийчанку, но не остановила. Решив подстраховаться, женщина изменила некоторые данные, но на этом ее бдительность закончилась. Когда мужчина в очередном письме сообщил, что подарок отправлен курьерской службой, но для его получения необходимо заплатить таможенный сбор, женщина добросовестно отправила деньги на указанный счет.
Впоследствии пострадавшая получила еще несколько писем с просьбой перечислить деньги. Мошенник требовал то оплатить новый таможенный сбор, то заплатить за специальный контейнер, и каждый раз женщина перечисляла указанные суммы. В очередном послании сообщалось, что деньги на счет не поступили, и если в ближайшее время услуга не будет оплачена, посылка вернется отправителю. В общей сложности бийчанка перечислила на неизвестный счет около 8 тысяч рублей.
Жертвой другого мошенничества стала продавец магазина игрушек. Злоумышленник позвонил ей под видом директора и потребовал перечислить на указанный счет всю дневную выручку. Ущерб, причиненный фирме, составил 30 тысяч рублей.
Обе пострадавшие признаются, что ранее неоднократно слышали о фактах мошенничества и получали от участкового уполномоченного памятки с инструкцией, как не стать жертвой обмана. Но общаясь с мошенником, ни одна из них эти рекомендации не вспомнила. Полицейские ведут оперативно-технические мероприятия по установлению личностей злоумышленников.
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