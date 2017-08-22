Бийчанка перечислила 8 тысяч рублей "испанцу" из интернета

Как сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю, сначала "испанец" попросил женщину сообщить ему свои персональные данные, мотивируя тем, что хочет послать ей в подарок ювелирное украшение. Такая щедрость смутила бийчанку, но не остановила. Решив подстраховаться, женщина изменила некоторые данные, но на этом ее бдительность закончилась. Когда мужчина в очередном письме сообщил, что подарок отправлен курьерской службой, но для его получения необходимо заплатить таможенный сбор, женщина добросовестно отправила деньги на указанный счет.

Впоследствии пострадавшая получила еще несколько писем с просьбой перечислить деньги. Мошенник требовал то оплатить новый таможенный сбор, то заплатить за специальный контейнер, и каждый раз женщина перечисляла указанные суммы. В очередном послании сообщалось, что деньги на счет не поступили, и если в ближайшее время услуга не будет оплачена, посылка вернется отправителю. В общей сложности бийчанка перечислила на неизвестный счет около 8 тысяч рублей.

Жертвой другого мошенничества стала продавец магазина игрушек. Злоумышленник позвонил ей под видом директора и потребовал перечислить на указанный счет всю дневную выручку. Ущерб, причиненный фирме, составил 30 тысяч рублей.

Обе пострадавшие признаются, что ранее неоднократно слышали о фактах мошенничества и получали от участкового уполномоченного памятки с инструкцией, как не стать жертвой обмана. Но общаясь с мошенником, ни одна из них эти рекомендации не вспомнила. Полицейские ведут оперативно-технические мероприятия по установлению личностей злоумышленников.