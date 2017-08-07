Бийчанка пыталась силой отбить мужчину у полицейских

В сети появилось видео скандального задержания пьяного водителя на одной из автостоянок в Бийске.
В Бийске женжина мешает полицейским задерживать пьяного водителя. Фото: скрин с видео vk.com/incident_22.
В Бийске женжина мешает полицейским задерживать пьяного водителя. Фото: скрин с видео vk.com/incident_22.
В Бийске женжина мешает полицейским задерживать пьяного водителя. Фото: скрин с видео vk.com/incident_22.
В Бийске женжина мешает полицейским задерживать пьяного водителя. Фото: скрин с видео vk.com/incident_22.
В Бийске женжина мешает полицейским задерживать пьяного водителя. Фото: скрин с видео vk.com/incident_22.
В Бийске женжина мешает полицейским задерживать пьяного водителя. Фото: скрин с видео vk.com/incident_22.
Пьяный мужчина сел за руль и задел другой автомобиль, сообщают очевидцы в сообществе "Инцидент Бийск". Вызванные на место происшествия полицейские задержали нарушителя. Причем, задержание проходило в довольно жесткой форме: сопротивлявшегося бийчанина уложили на асфальт, чтобы надеть наручники. На помощь мужчине поспешили две женщины. Одна из них стала оттаскивать стражей порядка и даже пыталась их пинать. Нецензурная лексика в видео "затерта".
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