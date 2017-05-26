Бийчанка похитила более 7 млн рублей материнского капитала

По версии следствия, в 2013 году обвиняемая учредила общество с ограниченной ответственностью. Затем она не раз меняла название и место расположения фирмы. С 2013 по 2015 год женщина заключила фиктивные договоры займа без фактического предоставления денежных средств с гражданами из сельской местности, имеющими право на получение средств материнского капитала. Она брала от них доверенности, которые позволяли ей распоряжаться деньгами со счетов, куда перечислялся маткапитал и использовала их на личные нужды.

В результате 15 семей с детьми лишились более 7 млн руб. Женщину будут судить по статье "мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном и особо крупном размерах, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение".