Бийчанка похитила более 7 млн рублей материнского капитала

В Бийске будут судить местную жительницу, которую обвиняют в незаконном присвоении более 7 млн. рублей материнского капитала, принадлежащих 115 семьям. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
По версии следствия, в 2013 году обвиняемая учредила общество с ограниченной ответственностью. Затем она не раз меняла название и место расположения фирмы. С 2013 по 2015 год женщина заключила фиктивные договоры займа без фактического предоставления денежных средств с гражданами из сельской местности, имеющими право на получение средств материнского капитала. Она брала от них доверенности, которые позволяли ей распоряжаться деньгами со счетов, куда перечислялся маткапитал и использовала их на личные нужды.
В результате 15 семей с детьми лишились более 7 млн руб. Женщину будут судить по статье "мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном и особо крупном размерах, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение".
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