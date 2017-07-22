Бийчанка продала полицейскому незаконное шпионское устройство

Как следует из сообщения ведомства, в июле 2015 года жительница наукограда узнала, что устройство, которое она купила раньше, запрещено. Тогда она решила продать шпионское устройство за 700 рублей и опубликовала объявление на одном из интернет-сайтов. На ее информацию "откликнулись" оперативники и изъяли флешку-диктофон.

Справка

В силу Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" разработка, производство, реализация и приобретение таких предметов осуществляется с соответствующего разрешения ФСБ России, поскольку они предназначены для негласного получения визуальной и акустической информации.