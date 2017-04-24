Бийчанка ради мести ложно обвинила своего сожителя в краже

95
Сегодня, 17:33.
Происшествия

В Бийске полицейские привлекли к уголовной ответственности местную жительницу за ложный донос. Желая досадить своему сожителю, женщина обвинила его в краже денег, сообщает краевое МВД.

Деньги. Рубли.
Деньги. Рубли. Фото: Moscow-Live.ru/Flickr, CC BY-NC-SA.

Ранее судимая бийчанка сообщила в полицию, что гражданский супруг похитил у неё 15 тысяч рублей. Однако проверка показала, что мужчина денег не брал.

Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде, ей грозит штраф в размере до 120 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров