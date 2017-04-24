Бийчанка ради мести ложно обвинила своего сожителя в краже

Ранее судимая бийчанка сообщила в полицию, что гражданский супруг похитил у неё 15 тысяч рублей. Однако проверка показала, что мужчина денег не брал.

Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде, ей грозит штраф в размере до 120 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.