Бийчанка ради мести ложно обвинила своего сожителя в краже

В Бийске полицейские привлекли к уголовной ответственности местную жительницу за ложный донос. Желая досадить своему сожителю, женщина обвинила его в краже денег, сообщает краевое МВД.
Ранее судимая бийчанка сообщила в полицию, что гражданский супруг похитил у неё 15 тысяч рублей. Однако проверка показала, что мужчина денег не брал.
Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде, ей грозит штраф в размере до 120 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.
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