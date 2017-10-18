Бийчанка угнала иномарку и попала на ней в ДТП

Бийские полицейские задержали злостную правонарушительницу за угон автомобиля. 25-летняя девушка угнала иномарку и попала на ней в ДТП, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
Виновницу ДТП уже лишали права управления транспортным средством и уже неоднократно привлекали к ответственности за езду в нетрезвом состоянии.
По факту угона проводится предварительная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
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