Бийчанка замуровала свою собаку и несколько дней травила крысиным ядом

Жительница Бийска Надежда Васильевна травила крысиным ядом свою собаку, потому что она плохо охраняет и много ест. Об этом сообщили подписчики паблика "Общество защиты животных в Бийске".
По словам очевидцев, женщина на вид "божий одуванчик", но на самом деле "настоящая живодерка". Она заперла собаку в будке и несколько дней морила ее голодом.
Неравнодушные соседи вызвали полицию, стражи порядка вынесли женщине предупреждение, порекомендовав больше не мучить собаку. На следующий день хозяйка решила снова пойти "на собаку в бой с тазом в руках". В ответ животное укусило женщину за пальцы.
Хозяйка пса с помощью родственников снова замуровала собаку в будке и три дня кормила её крысиным ядом, ожидая пока животное умрет от кровоизлияния.
"Собака так и не хотела помирать, в итоге доза яда была увеличена, благо ей внучка подвезла "посвежее" и в ход пошли так же вилы, штыковая лопата и топор которые пропихивались собаке в будку в надежде ее смертельно ранить", — пишут подписчики.
В итоге собаку все-таки забрали, но шанс на спасение очень низкий. Сейчас ей срочно нужен витамин К1, которого нет в свободной продаже. Зоозащитники просят помощи в приобретении этого лекарства.
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