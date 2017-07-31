Бийчанка замуровала свою собаку и несколько дней травила крысиным ядом. Фото: Общество защиты животных в Бийске. Бийчанка замуровала свою собаку и несколько дней травила крысиным ядом. Фото: Общество защиты животных в Бийске. Бийчанка замуровала свою собаку и несколько дней травила крысиным ядом. Фото: Общество защиты животных в Бийске.

По словам очевидцев, женщина на вид "божий одуванчик", но на самом деле "настоящая живодерка". Она заперла собаку в будке и несколько дней морила ее голодом.

Неравнодушные соседи вызвали полицию, стражи порядка вынесли женщине предупреждение, порекомендовав больше не мучить собаку. На следующий день хозяйка решила снова пойти "на собаку в бой с тазом в руках". В ответ животное укусило женщину за пальцы.

Хозяйка пса с помощью родственников снова замуровала собаку в будке и три дня кормила её крысиным ядом, ожидая пока животное умрет от кровоизлияния.

"Собака так и не хотела помирать, в итоге доза яда была увеличена, благо ей внучка подвезла "посвежее" и в ход пошли так же вилы, штыковая лопата и топор которые пропихивались собаке в будку в надежде ее смертельно ранить", — пишут подписчики.

В итоге собаку все-таки забрали, но шанс на спасение очень низкий. Сейчас ей срочно нужен витамин К1, которого нет в свободной продаже. Зоозащитники просят помощи в приобретении этого лекарства.