Бийчанку будут судить за то, что она получала пенсию на территории двух Алтаев

В Бийске будут судить жительницу Горно-Алтайска, которая 15 лет незаконно получала пенсию в Республике Алтай и Алтайском крае. За это время она мошенническим путем получила более 1,5 млн рублей, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
По данным заместителя прокурора Бийска Антона Ширнина, обвиняемая с 1992 года получала пенсию в Республике Алтай. В декабре 2000 года она потеряла свой паспорт, а в апреле 2001 получила новый. Вскоре она нашла свой старый документ и не стала сообщать о находке в регистрационные органы.
Переехав в Бийск, женщина пришла в городское отделение пенсионного фонда и сообщила, что потеряла вкладыш трудовой книжки. Там ей снова назначили выплату пенсии. таким образом, она 15 лет получала пенсию в двух регионах. В результате, пенсионному фонду был причинен ущерб на сумму более 1,5 млн. рублей.
Уголовное дело направили в Бийский городской суд для рассмотрения по существу.
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