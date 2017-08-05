Бийчанку будут судить за то, что она получала пенсию на территории двух Алтаев

По данным заместителя прокурора Бийска Антона Ширнина, обвиняемая с 1992 года получала пенсию в Республике Алтай. В декабре 2000 года она потеряла свой паспорт, а в апреле 2001 получила новый. Вскоре она нашла свой старый документ и не стала сообщать о находке в регистрационные органы.

Переехав в Бийск, женщина пришла в городское отделение пенсионного фонда и сообщила, что потеряла вкладыш трудовой книжки. Там ей снова назначили выплату пенсии. таким образом, она 15 лет получала пенсию в двух регионах. В результате, пенсионному фонду был причинен ущерб на сумму более 1,5 млн. рублей.

Уголовное дело направили в Бийский городской суд для рассмотрения по существу.