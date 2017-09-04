"Бийск Глобал Пати": в Бийске прошло шоу местных спортсменов и артистов

Фестиваль "Бийск Глобал Пати – 2017". Фото: Олег Укладов. Фестиваль "Бийск Глобал Пати – 2017". Фото: Олег Укладов. Фестиваль "Бийск Глобал Пати – 2017". Фото: Олег Укладов. Фестиваль "Бийск Глобал Пати – 2017". Фото: Олег Укладов. Фестиваль "Бийск Глобал Пати – 2017". Фото: Олег Укладов. Фестиваль "Бийск Глобал Пати – 2017". Фото: Олег Укладов. Фестиваль "Бийск Глобал Пати – 2017". Фото: Олег Укладов. Фестиваль "Бийск Глобал Пати – 2017". Фото: Олег Укладов. Фестиваль "Бийск Глобал Пати – 2017". Фото: Олег Укладов. Фестиваль "Бийск Глобал Пати – 2017". Фото: Олег Укладов. Фестиваль "Бийск Глобал Пати – 2017". Фото: Олег Укладов. Фестиваль "Бийск Глобал Пати – 2017". Фото: Олег Укладов. Фестиваль "Бийск Глобал Пати – 2017". Фото: Олег Укладов. Фестиваль "Бийск Глобал Пати – 2017". Фото: Олег Укладов. Фестиваль "Бийск Глобал Пати – 2017". Фото: Олег Укладов. Фестиваль "Бийск Глобал Пати – 2017". Фото: Олег Укладов. Фестиваль "Бийск Глобал Пати – 2017". Фото: Олег Укладов. Фестиваль "Бийск Глобал Пати – 2017". Фото: Олег Укладов. Фестиваль "Бийск Глобал Пати – 2017". Фото: Олег Укладов. Фестиваль "Бийск Глобал Пати – 2017". Фото: Олег Укладов. Фестиваль "Бийск Глобал Пати – 2017". Фото: Олег Укладов. Фестиваль "Бийск Глобал Пати – 2017". Фото: Олег Укладов. Фестиваль "Бийск Глобал Пати – 2017". Фото: Олег Укладов. Фестиваль "Бийск Глобал Пати – 2017". Фото: Олег Укладов. Фестиваль "Бийск Глобал Пати – 2017". Фото: Олег Укладов. Фестиваль "Бийск Глобал Пати – 2017". Фото: Олег Укладов. Фестиваль "Бийск Глобал Пати – 2017". Фото: Олег Укладов. Фестиваль "Бийск Глобал Пати – 2017". Фото: Олег Укладов. Фестиваль "Бийск Глобал Пати – 2017". Фото: Олег Укладов. Фестиваль "Бийск Глобал Пати – 2017". Фото: Олег Укладов. Фестиваль "Бийск Глобал Пати – 2017". Фото: Олег Укладов. Фестиваль "Бийск Глобал Пати – 2017". Фото: Олег Укладов. Фестиваль "Бийск Глобал Пати – 2017". Фото: Олег Укладов. Фестиваль "Бийск Глобал Пати – 2017". Фото: Олег Укладов. Фестиваль "Бийск Глобал Пати – 2017". Фото: Олег Укладов. Фестиваль "Бийск Глобал Пати – 2017". Фото: Олег Укладов. Фестиваль "Бийск Глобал Пати – 2017". Фото: Олег Укладов. Фестиваль "Бийск Глобал Пати – 2017". Фото: Олег Укладов. Фестиваль "Бийск Глобал Пати – 2017". Фото: Олег Укладов. Фестиваль "Бийск Глобал Пати – 2017". Фото: Олег Укладов. Фестиваль "Бийск Глобал Пати – 2017". Фото: Олег Укладов. Фестиваль "Бийск Глобал Пати – 2017". Фото: Олег Укладов. Фестиваль "Бийск Глобал Пати – 2017". Фото: Олег Укладов. Фестиваль "Бийск Глобал Пати – 2017". Фото: Олег Укладов. Фестиваль "Бийск Глобал Пати – 2017". Фото: Олег Укладов.

Мероприятие, организованное по инициативе и при поддержке фонда социального содействия Александра Прокопьева, проходило в Бийске во второй раз. Участниками и зрителями "Бийск Глобал Пати – 2017" стали тысячи бийчан, за 13 часов, в течение которых длился праздник, в общей сложности прошло 15 мероприятий. В их подготовке и проведении было задействовано около 150 человек, 30 исполнителей и творческих коллективов, спортивные, патриотические и кинологический клубы. Почетным гостем праздника стал депутат Государственной Думы от "Единой России" Николай Валуев.

Парад четвероногих друзей

С 10 часов в Зеленом Клину в режиме нон-стоп работали две площадки. На первой проходила ярмарка бийских мастеров, где покупателям предлагали керамику, картины, вышивку ручной работы.

Первым шоу дня стала выставка-показ питомцев городского клуба собаководов. После официальной части с собаками могли сфотографироваться все желающие, ребят было не оторвать.

Ведущая шоу мыльных пузырей Елена Осокина показала изумленным детям, как разнообразны могут быть фигуры из мыльного раствора, и потом запустила в толпу ребятишек целое облако мыльных пузырей.

Военно-патриотические клубы города, в том числе представители движения Юнармии, познакомили бийчан с макетами оружия, устроили мастер-класс по разборке-сборке автомата Калашникова, провели показательные выступления по рукопашному бою. Бийские девушки, постигающие джиу-джитсу, укладывали приемами парней не хуже своих сверстников.

Богатырская сила

А на площади перед главной сценой проходило состязание по силовому экстриму. Самые сильные люди города, представители спортивных клубов, показывали удаль в кантовании покрышки трактора К-700 весом 350 килограммов, толкании гантели весом 45 килограммов, скоростной "прогулке фермера" с тяжестями в обеих руках и удерживали "меч викинга" весом 19 килограммов на вытянутых руках. В роли меча выступала бутыль с питьевой водой. Заключительным состязанием силового экстрима стало перемещение на 25 метров джипа с прицепом весом 7 тонн. Чтобы это удалось, пришлось посыпать дорожку для атлетов песком.

Валуев и Прокопьев: традиции – быть!

Почетным гостем праздника стал депутат Государственной Думы Николай Валуев, всемирно известный боксер. Он приехал по приглашению своего друга, депутата Государственной Думы от Алтайского края Александра Прокопьева.

По словам Александра Прокопьева, городской праздник "Бийск Глобал Пати" в прошлом году оказался интересным и зрелищным мероприятием, и его решили повторить.

"В этом году, как и в прошлом, сцена праздника открыта для талантливых коллективов города, которые хотят проявить себя на публике. Хотим, чтобы праздник для Бийска стал традиционным, как Шукшинские чтения для Сросток. Пусть весь Алтайский край приезжает в Бийск на этот праздник", – сказал депутат.

Николай Валуев признался, что был рад, когда его давний друг пригласил в гости в Бийск. У праздника большое будущее, потому что на его сцене выступают молодые коллективы, спортсмены показывают, на что способны. "Действительно, нужно сделать "Бийск Глобал Пати" традиционным событием, и Александр Сергеевич, сам молодой, энергичный, прекрасно понимает молодежь, которой нужно реализовать себя, – он сможет в этом помочь. Молодость – это время, когда нужно обязательно дерзать, проявлять себя, показывать, на что способен. У бийчан, на бийской сцене и спортивных площадках есть такая возможность", – подытожил чемпион мира по боксу.

Пробегом по истории

"Бийск Глобал Пати – 2017" ознаменовался проведением сразу двух квестов – "Герои Бийска" для школьников и "Исторический автоквест" для автомобилистов.

Исторический квест был посвящен 100-летию революции и 80-летию Алтайского края. В тройку призеров автоквеста вошли команды "Охотники за удачей" и "Маруська". А победителем стала команда красавиц "Мисс Бийчанка". По словам члена команды, победительницы всероссийского конкурса "Юная красавица России" Ангелины Шмыриной, чтобы победить, девушки старательно учили историю города, запоминали памятники, поэтому доказали, что они не только красивые, но и умные. Конечно, быстро передвигаться по городу от локации к локации юным мисс помогли улыбки, которые они дарили бийским водителям – те охотно пропускали девушек в коронах. Отдельные слова благодарности девушки высказали Александру Прокопьеву, как организатору праздника, который подарил много ярких эмоций.

Изюминок на празднике было множество. Одна из них – шоу мотоциклистов-стантрайдеров, относительно нового для Бийска вида спорта, которым в городе, по словам мотоциклиста Алексея Цыганкова, активно занимаются три человека, хотя в Европе и крупных городах России агрессивная фигурная, с элементами акробатики езда на мотоциклах распространена шире.

Помимо мотоциклистов, свое выступление показала команда джипов "Русский экстрим" – автомобили демонстрировали умение преодолевать естественные препятствия. Гвоздем программы стал уникальный по сложности автотрюк: руководитель клуба Алексей Круглов на собранном своими руками джипе-"котлете" переехал два настоящих автомобиля. Зрители встречали трюк апплодисментами, мальчишек с "котлеты" было невозможно снять.

Но члены клуба умеют не только машины давить. Не так давно им покорился сложный маршрут в горах Алтая, в Тигирекском заповеднике. "Самое мое любимое направление – спортивный туризм. Мы ездим и разрабатываем новые маршруты по Алтайскому краю и по всей России, но особенно ценен и красив наш регион. Такие замечательные места, такие красоты просто завораживают", – рассказал Алексей.

Хиты разных лет

После показательных выступлений бодибилдеров на главной сцене "Бийск Глобал Пати" началась ожидаемая всеми музыкальная и танцевальная программа. До поздней ночи лучшие танцевальные и вокальные коллективы города радовали зрителей зажигательными мелодиями. Выступали как начинающие, так и уже полюбившиеся бийские коллективы. Главным гостем стала кавер-группа из Барнаула "Лос Бакерос" с зажигательными хитами всех времен и народов.

Завершился праздник зрелищным огненно-пиротехническим шоу.

"Бийск Глобал Пати" порадовал горожан и гостей города. Участниками и зрителями была не только молодежь. Среди гостей фестиваля – депутат АКЗС, почетный гражданин Бийска Татьяна Ильюченко. Она пожелала празднику стать визитной карточкой города.Такие праздники объединяют людей, помогают им раскрыть свои таланты, получить признание. Бийск – молодой, активный, целеустремленный, имеет большое будущее. Праздник это доказал.