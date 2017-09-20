Бийск вошел в десятку городов с самыми дружелюбными соседями

По данным аналитиков, в целом в России у людей складываются хорошие отношения с соседями. Бийск набрал 7,7 балла из 10, заняв 9 строчку рейтинга. Кроме него в список городов с дружелюбными соседями вошли: Ангарск (7,7), 7, 8 балла у Сургута, Южно-Сахалинска, Нижнекамска, Нижневартовска, Орска, Нальчика. Махачкала заняла третье место с 7,9 балла, а на первом месте оказался Грозный — 8,8 балла из 10.