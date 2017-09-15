Бийская пенсионерка "купила" лекарство за 120 тысяч рублей от несуществующей болезни

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Сегодня, 14:59.
Происшествия

В Бийске 62-летняя местная жительница перечислила мошенникам 120 тысяч рублей, чтобы купить лекарство от испугавшей её болезни. Об этом сообщает пресс-служба МУ МВД "Бийское".

Медицина. Здоровье. Анализы.
Медицина. Здоровье. Анализы. Фото: СС0.

Женщине позвонила незнакомка, которая представилась медицинским работником и сообщила пенсионерке, что у нее плохие анализы. Для подтверждения информации пенсионерке предложили связаться по телефону с краевой бактериологической лабораторией и продиктовали номер контактного телефона.

Следующая участница мошеннической цепочки представилась заведующей лабораторией, назвала женщине пугающий диагноз и сообщила, что есть возможность приобрести необходимое лекарство через специализированное учреждение Санкт-Петербурга. Тут же напуганную и уже на всё согласную пожилую женщину соединили ещё с одним участником преступной группы, который уверил, что необходимое лекарство будет доставлено на следующий день после внесения стопроцентной предоплаты в размере 120 тысяч рублей.

Женщина отправилась в ближайшее отделение банка и перечислила нужную сумму на указанный счёт.

Сейчас полицейские устанавливают личности всех участников преступного сговора. Процессуальное решение будет принято по итогам предварительной проверки.

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