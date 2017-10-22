Бийская спортсменка Татьяна Андреева досрочно покинула колонию

По словам Погребижской, Татьяна уже дома. "Это значит, что она вышла условно-досрочно", — написала режиссер.

Возможность подать на УДО Андреева получила еще 19 августа — после того как прошло две трети срока. Однако в УФИН тогда сообщили altapress.ru, что решения можно будет ждать только через 1,5-2 месяца, когда пройдут все комиссии и суд.

Несколько лет назад "дело Андреевой" получило широкий резонанс. В 2012 году в гостинице в пригороде Бийска девушка смертельно ранила ножом 26-летнего Сергея Черкайкина. Утром следующего дня он скончался.

По словам Андреевой, это была самооборона — мужчина пытался ее изнасиловать. Суд решил, что девушка нанесла удар ножом умышленно, "из личной неприязни". В августе 2013 года Андрееву приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Позже Алтайский краевой суд смягчил приговор на 1 год в связи с "провокационным поведением пострадавшего". В итоге в Шипуновской женской колонии Андреева провела 4 года.

В 19 лет Татьяна Андреева стала чемпионкой России по пауэрлифтингу среди юниоров.

Российский режиссер-документалист Елена Погребижская в августе 2014 года начала краудфандинговую кампанию по сбору средств на создание документального фильма "Дело Андреевой". По слова Погребижской, фильм готов — скоро его покажут на одном из федеральных телеканалов.