Бийская спортсменка Татьяна Андреева досрочно покинула колонию

Бийчанка Татьяна Андреева, осужденная за убийство, вышла на свободу условно-досрочно. Об этом сообщила Елена Погребижская, режиссер фильма про Андрееву.
По словам Погребижской, Татьяна уже дома. "Это значит, что она вышла условно-досрочно", — написала режиссер.
Возможность подать на УДО Андреева получила еще 19 августа — после того как прошло две трети срока. Однако в УФИН тогда сообщили altapress.ru, что решения можно будет ждать только через 1,5-2 месяца, когда пройдут все комиссии и суд.
Несколько лет назад "дело Андреевой" получило широкий резонанс. В 2012 году в гостинице в пригороде Бийска девушка смертельно ранила ножом 26-летнего Сергея Черкайкина. Утром следующего дня он скончался.
По словам Андреевой, это была самооборона — мужчина пытался ее изнасиловать. Суд решил, что девушка нанесла удар ножом умышленно, "из личной неприязни". В августе 2013 года Андрееву приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима.
Позже Алтайский краевой суд смягчил приговор на 1 год в связи с "провокационным поведением пострадавшего". В итоге в Шипуновской женской колонии Андреева провела 4 года.
В 19 лет Татьяна Андреева стала чемпионкой России по пауэрлифтингу среди юниоров.
Российский режиссер-документалист Елена Погребижская в августе 2014 года начала краудфандинговую кампанию по сбору средств на создание документального фильма "Дело Андреевой". По слова Погребижской, фильм готов — скоро его покажут на одном из федеральных телеканалов.
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