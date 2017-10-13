Бийская улица попала в топ-10 самых коротких в России по версии Яндекса

Аналитики проанализировали все улицы России из базы Яндекс.Карт и вывели топ самых коротких. В список попала бийская улица Ж/д ветка Спиртзавода. Ее длина составляет всего 31 метр.
Во всем топе из 10 улиц оказались только те, чья длина составляет 30 и 31 метр. Поэтому места в списке распределены условно. Самыми короткими оказались улицы в Ростове-на-Дону, Вольске, СНТ Агропром-1, Краснодаре и Судогде. Такие же короткие улочки, как в Бийске, нашлись в ПГТ Славянка, Кондопоге, Кирове и Москве.
А Бердское шоссе в Новосибирске оказалось в списке самых длинных улиц на 3-м месте со значением 20,4 км. Специалисты составили топ-10 самых длинных, извилистых и кривых улиц.
Также аналитики выделили самые распространенные и уникальные названия улиц. Оказалось, самое популярное название для улицы в России — Центральная. Их насчитывается почти 11,5 тысяч. Среди самых уникальных — одна Собачья улица и одна улица 8-я Щель.
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