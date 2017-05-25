Бийские депутаты приняли отставку сити-менеджера Николая Нонко

Издание отмечает, что справедливороссы полным составом воздержались от принятия решения по досрочному сложению полномочий Нонко. Исполняющим обязанности сити-менеджера назначен первый заместитель главы администрации Сергей Крыжановский.

Напомним, что 10 мая глава администрации Бийска Николай Нонко написал заявление о своей отставке. По его словам, он уходит по личным причинам — якобы он не сможет получить доступ к секретным документам из-за сына, проживающего за границей.