Бийские депутаты приняли отставку сити-менеджера Николая Нонко

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Сегодня, 15:16.
Политика

Депутаты Бийской городской думы на сессии 25 мая приняли досрочную отставку главы администрации города Николая Нонко. Об этом сообщает "Наш Бийск".

Николай Нонко.
Николай Нонко. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.

Издание отмечает, что справедливороссы полным составом воздержались от принятия решения по досрочному сложению полномочий Нонко. Исполняющим обязанности сити-менеджера назначен первый заместитель главы администрации Сергей Крыжановский.

Напомним, что 10 мая глава администрации Бийска Николай Нонко написал заявление о своей отставке. По его словам, он уходит по личным причинам — якобы он не сможет получить доступ к секретным документам из-за сына, проживающего за границей.

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