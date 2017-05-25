Бийские депутаты приняли отставку сити-менеджера Николая Нонко

Депутаты Бийской городской думы на сессии 25 мая приняли досрочную отставку главы администрации города Николая Нонко. Об этом сообщает "Наш Бийск".
Издание отмечает, что справедливороссы полным составом воздержались от принятия решения по досрочному сложению полномочий Нонко. Исполняющим обязанности сити-менеджера назначен первый заместитель главы администрации Сергей Крыжановский.
Напомним, что 10 мая глава администрации Бийска Николай Нонко написал заявление о своей отставке. По его словам, он уходит по личным причинам — якобы он не сможет получить доступ к секретным документам из-за сына, проживающего за границей.
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