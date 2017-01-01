Бийские мошенницы "сняли порчу" с бабушки за 100 тысяч рублей

В Бийске разыскивают мошенниц, за сто тысяч рублей "снявших порчу" с пенсионерки. Женщины поймали бабушку на улице и заставили ее отдать им все сбережения.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, аферистка, приметив на улице пожилую женщину, остановила её безобидным вопросом, а затем, когда завязался диалог, стала внушать своей потенциальной жертве, что все её недуги от порчи. Вскоре к разговору подключилась подельница аферистки, которая под видом бывшей клиентки стала благодарить "целительницу" за её "бесценный дар". Пожилая бийчанка, не отдавая отчёта своим действиям, сходила домой за деньгами и отдала мошенницам все свои сбережения.
Злоумышленницы пока не задержаны, но существует вероятность, что они будут искать очередную жертву. Полицейские призывают бийчан быть более осторожными и не вступать в контакт с незнакомками.
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