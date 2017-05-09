Бийские полицейские арестовали мошенника-рецидивиста из Екатеринбурга

Бийские силовики совместно с коллегами из Главка доказали вину 35-летнего жителя Екатеринбурга в мошенничестве. Гражданин обманул трех жителей Наукограда по телефону. Жертвы екатеринбуржца поверили в то, что выиграли автомобиль и перевели гражданину крупные суммы.
После проведенных обысков подозреваемого задержали, сообщает пресс-служба МВД по Алтайскому краю. Мужчину этапировали на Алтай. Силовики установили, что задержанный ранее он был неоднократно судим, в том числе за тяжкие и особо тяжкие преступления.
Сейчас екатеринбуржец находится под арестом. Ему предъявлено обвинение по статье "мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину". Устанавливается причастность обвиняемого к другим аналогичным фактам.
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