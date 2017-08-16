Бийский бомж ограбил женщину, которая подкармливала его

Как сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю, в день происшествия они столкнулись у подъезда. Мужчина был пьян. Вместо обычного приветствия он выхватил из рук своей благодетельницы сотовый телефон и скрылся с ним в неизвестном направлении.

Найти злоумышленника было непросто, так как он фактически является лицом без определенного места жительства.

Подозреваемого вскоре задержали. Он дал признательные показания. Похищенный телефон изъяли. По факту грабежа возбудили уголовное дело.