Бийский охранник похитил у коллег деньги и проиграл их в покер

В Бийске полицейские задержали сотрудника частной охранной организации, который похитил деньги у своих коллег, а потом проиграл средства в покер. Об этом сообщает пресс-служба краевого МВД.
В полицию обратился один из местных жителей, который заявил что с его электронного счета пропало 10 тысяч рублей. Полицейские выяснили номер счета, куда перевели деньги и обнаружили, что он принадлежит 36-летнему коллеге пострадавшего. Мужчина во всем признался и рассказал, что пока напарник делал обход здания, он с помощью мобильного банка перевел деньги с его телефона на свой электронный кошелек. А потом проиграл все деньги в виртуальный покер.
Также выяснилось, что ранее мужчина перевел со счета другого своего напарника более 170 тысяч рублей.
Подозреваемый написал явку с повинной.
Уважаемые читатели! Система комментирования выключается на ночь с 01.00 барнаульского времени (+4мск) и включается в 7.00.