Бийский охранник похитил у коллег деньги и проиграл их в покер

В полицию обратился один из местных жителей, который заявил что с его электронного счета пропало 10 тысяч рублей. Полицейские выяснили номер счета, куда перевели деньги и обнаружили, что он принадлежит 36-летнему коллеге пострадавшего. Мужчина во всем признался и рассказал, что пока напарник делал обход здания, он с помощью мобильного банка перевел деньги с его телефона на свой электронный кошелек. А потом проиграл все деньги в виртуальный покер.

Также выяснилось, что ранее мужчина перевел со счета другого своего напарника более 170 тысяч рублей.

Подозреваемый написал явку с повинной.