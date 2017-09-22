Бийский охранник похитил у коллег деньги и проиграл их в покер

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Сегодня, 06:21.
Происшествия

В Бийске полицейские задержали сотрудника частной охранной организации, который похитил деньги у своих коллег, а потом проиграл средства в покер. Об этом сообщает пресс-служба краевого МВД.

Деньги. Рубли.
Деньги. Рубли. Фото: Moscow-Live.ru/Flickr, CC BY-NC-SA.

В полицию обратился один из местных жителей, который заявил что с его электронного счета пропало 10 тысяч рублей. Полицейские выяснили номер счета, куда перевели деньги и обнаружили, что он принадлежит 36-летнему коллеге пострадавшего. Мужчина во всем признался и рассказал, что пока напарник делал обход здания, он с помощью мобильного банка перевел деньги с его телефона на свой электронный кошелек. А потом проиграл все деньги в виртуальный покер.

Также выяснилось, что ранее мужчина перевел со счета другого своего напарника более 170 тысяч рублей.

Подозреваемый написал явку с повинной.

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