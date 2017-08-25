Бийский пенсионер угрожал взорвать бомбу в краевой администрации

Старший помощник прокурора Бийска Наталья Криволуцкая рассказала, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения смотрел телевизор. Когда он увидел новость про грядущее закрытие нескольких библиотек, то возмутился и начал звонить в различные инстанции.

Пенсионер дозвонился до администрации президента России, однако там ему посоветовали обратиться в краевую администрацию. После этого мужчина заявил, что у него есть бомба, с которой он отправится в здание администрации, чтобы взорвать губернатора Александра Карлина.

После звонка мужчина вышел из дома. На место оперативно приехали спецслужбы, которые оцепили район и эвакуировали всех жильцов дома. Позже выяснилось, что сообщение было ложным.

В итоге пенсионера приговорили к 6 месяцам исправительных работ.

Напомним, что в феврале администрация Бийска предупредила, что намерена ликвидировать шесть библиотек под предлогом оптимизации расходов. В них обслуживаются 10 тысяч читателей.