Бийский пенсионер угрожал взорвать бомбу в краевой администрации

В Бийске суд вынес приговор пенсионеру, который угрожал устроить теракт в администрации Алтайского края. Поводом для этого стала новость о закрытии библиотек в наукограде, сообщает "Бийский рабочий".
Старший помощник прокурора Бийска Наталья Криволуцкая рассказала, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения смотрел телевизор. Когда он увидел новость про грядущее закрытие нескольких библиотек, то возмутился и начал звонить в различные инстанции.
Пенсионер дозвонился до администрации президента России, однако там ему посоветовали обратиться в краевую администрацию. После этого мужчина заявил, что у него есть бомба, с которой он отправится в здание администрации, чтобы взорвать губернатора Александра Карлина.
После звонка мужчина вышел из дома. На место оперативно приехали спецслужбы, которые оцепили район и эвакуировали всех жильцов дома. Позже выяснилось, что сообщение было ложным.
В итоге пенсионера приговорили к 6 месяцам исправительных работ.
Напомним, что в феврале администрация Бийска предупредила, что намерена ликвидировать шесть библиотек под предлогом оптимизации расходов. В них обслуживаются 10 тысяч читателей.
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