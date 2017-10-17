"Бийский сахарный завод" официально перешел под контроль нового собственника

16 октября новосибирская компания "СанИнвест" официально вступила в права владения имущественным комплексом "Бийского сахарного завода". По итогам торгов, прошедших месяц назад, с ней был заключен договор купли-продажи. Что фирма планирует делать с предприятием, до сих пор не известно. Ранее учредитель "СанИнвеста", известный в Новосибирской области предприниматель Роман Игнатов, отказался комментировать покупку завода. Он лишь сообщил, что компания распространит информацию об этом, когда сочтет нужным.
Повторно связаться с Романом Игнатовым не удалось. Александр Селянин, директор "СанИнвеста", общаться с altapress.ru отказался, сославшись на занятость.
В сентябре, когда торги по продаже "Бийского сахарного завода" только прошли, в управлении Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям сообщили, что до подписания договора купли-продажи делать прогнозы относительно планов инвестора преждевременно. Официальных комментариев по поводу судьбы предприятия так и нет.
Напомним, основным направлением деятельности компании "СанИнвест" являются операции в сфере недвижимости. В Новосибирске фирма развивает крупный многофункциональный центр "Сан Сити". В мае 2017 года "СанИнвест" основал новую компанию — "Первый мелькомбинат". Она занимается оптовой торговлей зерном, мукой, крупами и макаронными изделиями.
Также "СанИнвест" является соучредителем московской компании "Первый доходный дом", которая в марте 2016 года выкупила имущество "Новосибирского мелькомбината № 1" — крупнейшего зерноперерабатывающего предприятия региона. Сейчас вокруг этой сделки ведутся судебные разбирательства. Примечательно, что мелькомбинат уже был замечен на Алтае. Есть информация, что новые собственники этого предприятия сейчас являются арендаторами обанкротившегося "Ключевского элеватора" и занимаются здесь переработкой зерна.
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