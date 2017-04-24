Бийский сити-менеджер удивился пассивности горожан, которые не спешат убирать дворы

272
Вчера, 19:44.
Политика

Глава администрации Бийска Николай Нонко удивился, почему горожане не вышли убирать свои дворы от мусора. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

Вид на Бийск.
Вид на Бийск. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Издание отмечает, что территория города явно нуждается в благоустройстве. Это касается как дорог и скверов, так и придомовых территорий.

При этом с 15 апреля в Бийске начался месячник благоустройства. Однако горожане не проявляют инициативу и не выходят на очистку своих дворов.

"На минувшей неделе погода стояла благоприятная, можно было провести уборку", — заявил Нонко на планерном совещании.

Сити-менеджер посоветовал управляющим компаниям и ТСЖ переходить от уговоров к конкретным действиям. Правда, не уточняется, какими конкретно методами УК должны воздействовать на жильцов.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Уважаемые читатели! Система комментирования выключается на ночь с 01.00 барнаульского времени (+4мск) и включается в 7.00.

Новости партнеров