Бийский сити-менеджер удивился пассивности горожан, которые не спешат убирать дворы

Глава администрации Бийска Николай Нонко удивился, почему горожане не вышли убирать свои дворы от мусора. Об этом сообщает "Бийский рабочий".
Издание отмечает, что территория города явно нуждается в благоустройстве. Это касается как дорог и скверов, так и придомовых территорий.
При этом с 15 апреля в Бийске начался месячник благоустройства. Однако горожане не проявляют инициативу и не выходят на очистку своих дворов.
"На минувшей неделе погода стояла благоприятная, можно было провести уборку", — заявил Нонко на планерном совещании.
Сити-менеджер посоветовал управляющим компаниям и ТСЖ переходить от уговоров к конкретным действиям. Правда, не уточняется, какими конкретно методами УК должны воздействовать на жильцов.
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