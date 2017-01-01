Бийский стрелок Сергей Каменский выиграл всероссийские соревнования

Чемпионат страны по стрельбе из пневматического оружия и всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного оружия проходят в Ижевске. Как сообщает сайт Стрелкового союза России, серебряный призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и обладатель олимпийского рекорда в квалификации выбил 1177 очков из 1200 возможных, а в финале победил с большим преимуществом, набрав 462,3 очка.

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