Бийский стрелок Сергей Каменский выиграл всероссийские соревнования

Бийский спортсмен Сергей Каменский выиграл всероссийские соревнования. 14 февраля он победил в стрельбе из малокалиберной винтовки с трёх положений на дистанции 50 метров.
Чемпионат страны по стрельбе из пневматического оружия и всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного оружия проходят в Ижевске. Как сообщает сайт Стрелкового союза России, серебряный призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и обладатель олимпийского рекорда в квалификации выбил 1177 очков из 1200 возможных, а в финале победил с большим преимуществом, набрав 462,3 очка.
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