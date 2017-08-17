Бийску нанесли огромный экологический ущерб из-за незаконной утилизации опасных отходов

Как сообщает "Бийский рабочий", еще в прошлом году предприятие заключило контракт с "Алтайской строительной компанией" на утилизацию промышленных отходов на специализированном полигоне. Однако деньги на надлежащую перевозку химикатов тратить не стали.

На месте, куда складировали опасный груз, работали специалисты управления Росприроднадзора. Они выявили превышение предельно-допустимых концентраций химических веществ. Нанесенный ущерб от загрязнения исчисляется миллионами.

В деле усматривают признаки нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ФСБ России по АК. Следствию предстоит установить обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

В рамках этой же инвестиционной программы на "Сибприбормаше" нашли финансовые нарушения. Предполагается, что в результате мошеннических действий похищены денежные средства в размере нескольких десятков миллионов рублей. Уголовное дело возбудили в отношении неустановленных лиц, расследование продолжается.