Бизнес-батл поколений: как пройдет летняя встреча предпринимателей

В середине августа в Барнауле вновь пройдет летняя встреча предпринимателей, которую уже третий год подряд организует издательский дом "Алтапресс".
Летняя встреча предпринимателей 2016. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Летняя встреча предпринимателей 2016. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Летняя встреча предпринимателей 2016. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Летняя встреча предпринимателей 2016. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Летняя встреча предпринимателей 2016. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Летняя встреча предпринимателей 2016. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Летняя встреча предпринимателей 2016. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Летняя встреча предпринимателей 2016. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
В прошлом году алтайские предприниматели презентовали свои социальные проекты, а в этом встреча пройдет в формате бизнес-батла поколений. В нем сойдутся бизнесмены, которые начинали работать в 90-е, и молодые люди, открывшие свое дело в начале ХХI века и в 10-е годы.
Командам предстоит решить несколько кейсов, которые покажут различия в подходах к ведению бизнеса.
Участников встречи ждет не только решение кейсов, но и неформальное общение, а также отличная музыка.
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