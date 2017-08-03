Бизнес-батл поколений: как пройдет летняя встреча предпринимателей

Летняя встреча предпринимателей 2016. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Летняя встреча предпринимателей 2016. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Летняя встреча предпринимателей 2016. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Летняя встреча предпринимателей 2016. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Летняя встреча предпринимателей 2016. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Летняя встреча предпринимателей 2016. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Летняя встреча предпринимателей 2016. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Летняя встреча предпринимателей 2016. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru

В прошлом году алтайские предприниматели презентовали свои социальные проекты, а в этом встреча пройдет в формате бизнес-батла поколений. В нем сойдутся бизнесмены, которые начинали работать в 90-е, и молодые люди, открывшие свое дело в начале ХХI века и в 10-е годы.

Командам предстоит решить несколько кейсов, которые покажут различия в подходах к ведению бизнеса.

Участников встречи ждет не только решение кейсов, но и неформальное общение, а также отличная музыка.