Бизнес без права на ошибку — 7 шагов к сильной команде

Константин Борисов, известный российский хэдхантер и эксперт в сфере построения эффективных подразделений создал уникальную методику "КОМАНДО(с)", с помощью которой можно перезагрузить и мотивировать даже откровенно "уставшую" команду:

Шаг 1. Определитесь с миссией. Именно она будет объединять всех членов команды, часто прямо противоположных друг другу.

Шаг 2. Сформируйте саму команду. Важный момент: ваши бойцы должны дополнять и усиливать друг друга.

Шаг 3. Установите понятные критерии общей ответственности за результат. У каждого должна быть своя сфера, за которую он отвечает, и вместе с тем – понимание, что все работают на общий конкретный результат.

Шаг 4. Внедрите миссию, постоянно развивайте внутренние коммуникации, создайте видимость руководителя. Для каждого из этих этапов существуют отдельные инструменты.

Шаг 5. Создайте справедливую систему поощрений. Помимо денег, существует немало способов отблагодарить сотрудника и вдохновить его на новые свершения. И речь здесь не о грамотах "За успешную работу".

Шаг 6. Поддерживайте неформальное общение сотрудников вне работы. Есть масса интересных занятий и проектов, способных сплотить людей, зарядить их позитивом, дать им уверенность в собственных силах и возможностях команды. Используйте эти ресурсы.

Шаг 7. Делайте бывших сотрудников агентами влияния своей компании. Все когда-нибудь заканчивается, и в какой-то момент придет пора расставаться с сотрудником. Сделайте это правильно, чтобы каждый боец вашей команды продолжал отстаивать интересы компании даже после увольнения.

В этих семи шагах – короткий алгоритм создания команды победителей, разработанный на основе обучения спецподразделений коммандос. Подробная информация и практические занятия по отработке каждого этапа будет представлена на тренинге "КОМАНДО(с)" 19 октября 2017 года в конференц-зале ИД "Алтапресс" (ул. Короленко, 107, 3-й этаж). Соотношение теории и практики: 20%/80%.

Программа тренинга "КОМАНДО(С)" доступна на сайте организатора, компании "Магис Бизнес". Забронировать билеты можно по телефону: 529-759. Для команд от 2-х человек действуют особые условия.

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