Бизнес Италии страдает от ответных санкций России

Санкции, которыми Россия ответила на экономические притеснения Евросоюза, негативно отражаются на малом и среднем бизнесе Италии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Итало-российской торговой палаты Розарио Алессандрелло.
Ответным санкциям России сегодня 6 августа исполняется три года. В этот день в 2014 году президент РФ Владимир Путин подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции. В их числе США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.
Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Запада, Россия также продлевала и свои ответные меры. Пока запрет на поставки иностранных продуктов действует до конца 2018 года.
Слабое присутствие итальянских компаний на российском рынке сделало страну более уязвимой перед лицом российских мер по сравнению с Германией, чьих компаний в России гораздо больше, добавил Розарио Алессандрелло.
Из-за российского контрэмбарго страна потеряла 11-12 миллиардов евро экспорта в Россию и 200 тысяч рабочих мест. К этому нельзя приспособиться, потому что Италия нуждается в новых рынках.
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