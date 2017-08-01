Бизнес малый — возможности большие.

В ЦБ отмечают, что на рост кредитования повлияли меры господдержки, в частности "Программа 6,5" со ставками 9,6% годовых для среднего и 10,6% годовых для малого бизнеса (7 июля ЦБ увеличил ее лимит на 50 млрд рублей, до 175 млрд рублей). Увеличенный лимит направлен на поддержку кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) как системно значимыми банками, так и региональными банками.

В сентябре 2016 года "СИБСОЦБАНК" ООО получил аккредитацию АО "Корпорации "МСП" и стал одним из 39 банков, который предоставляет льготное кредитование для предпринимателей.

По условиям программы СИБСОЦБАНК предоставляет льготные кредиты: субъектам среднего предпринимательства — по ставке 9,6% годовых, субъектам малого предпринимательства — 10,6% годовых. Сниженная ставка для заемщиков обеспечивается за счет того, что Банк имеет возможность привлекать финансирование от Банка России под поручительство АО "Корпорация МСП".

Сумма предоставляемого кредита составляет от 5 млн руб., срок льготного финансирования — до 3-х лет. Целевым сегментом "Программы 6,5" являются субъекты малого и среднего бизнеса, работающие в приоритетных отраслях экономики: сельское хозяйство, обрабатывающие производства, производство и распределение энергоресурсов, строительство, транспорт и связь, внутренний туризм, высокотехнологичные отрасли.

Ольга Бережнова,

начальник кредитования юридических лиц "СИБСОЦБАНК" ООО:

СИБСОЦБАНК предлагает клиентам банковский сервис, сочетающий гибкую тарифную политику и продуктовую линейку высокого качества. И, в первую очередь, банк ориентирован на предоставление банковских услуг для юридических лиц и поддержку малого и среднего бизнеса. Главное преимущество банка заключаются в высокой скорости принятия решений, возможности быстро и оперативно реагировать на запросы и пожелания клиентов.

Подробная информация о Программе по телефону (3852) 37-02-25 или на сайте банка.

* Полные условия Программы 6,5. Процентная ставка – 10,6% - для субъектов малого предпринимательства, 9,6% - для субъектов среднего предпринимательства или для лизинговых компаний. Срок льготного фондирования до 3 лет (срок кредита может превышать срок льготного фондирования). Проекты приоритетных отраслей: сельское хозяйство; обрабатывающее производство, в т.ч . производство пищевых продуктов, первичная и последующая переработка с/х продуктов; производство и распределение электроэнергии, газа и воды; строительство, транспорт и связь; внутренний туризм; высокотехнологичные проекты; деятельность в области здравоохранения; сбор, обработка и утилизация отходов, в том числе отсортированных материалов, а также переработка металлических и неметаллических отходов, мусора и прочих предметов во вторичное сырье. Размер кредита: от 5 млн рублей до 1 млрд рублей (общий кредитный лимит на заемщика — до 4 млрд руб.). Требования к проектам и заемщикам: целевое использование кредитов; формула расчета процентной ставки по кредитам (не выше уровня процентной ставки, установленной Банком России по кредитам Банка России (6,5%), обеспеченным поручительствами Корпорации, предоставляемым уполномоченным банкам, увеличенной на размер комиссионного вознаграждения Корпорации (0,1%) при предоставлении поручительства Корпорации за уполномоченные банки перед Банком России, плюс 3,0% годовых (при условии, что конечным заемщиком является субъект среднего предпринимательства) или 4,0% годовых (при условии, что конечным заемщиком является субъект малого предпринимательства); на усмотрение Уполномоченного банка (кредит может быть предоставлен на срок более 3 лет, при этом срок льготного фондирования по Программе не должен превышать 3 года; доля финансирования инвестиционного проекта за счет заемных средств (не более 80% - для инвестиционных кредитов в размере более 500 млн рублей и инвестиционных кредитов независимо от размера кредита, погашение основного долга по которым предусматривается за счет денежного потока, производимого за счет реализации цели кредитования без учета доходов от текущей деятельности конечного заемщика и без ограничений – для прочих инвестиционных проектов); требования к инвестиционным проектам (для инвестиционных кредитов в размере более 500 млн рублей и инвестиционных кредитов независимо от размера кредита, погашение основного долга по которым предусматривается за счет денежного потока, производимого за счет реализации цели кредитования без учета доходов от текущей деятельности конечного заемщика: чистая приведенная стоимость инвестиционного проекта является положительной и внутренняя норма рентабельности превышает выбранную ставку дисконтирования, для прочих инвестиционных проектов требования не устанавливаются); финансовые требования к заемщику (положительный финансовый результат по данным бухгалтерской отчетности за предыдущий календарный год (не применяется к специально созданным проектным компаниям (SPV)); вновь созданное юридическое лицо представляет промежуточную или годовую бухгалтерскую отчетность за первый отчетный период, который определяется в соответствии с статьей 15 Федерального закона от 06.12.2011 No402 - ФЗ "О бухгалтерском учете"; положительные чистые активы (не применяется к специально созданным проектным компаниям (SPV); показатель "Общий долг / Операционная прибыль" юридического лица (или группы компаний, если рассматриваемое юридическое лицо входит в группу компаний) не превышает 5 (показатель не применяется при реализации инвестиционных проектов по строительству объектов жилой недвижимости)).