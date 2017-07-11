Бизнес против ФНС-2: самые интересные налоговые споры в Алтайском крае в 2017 году

Ранее мы рассказали о том, почему вновь созданная компания, на которую перевели бизнес, должна платить долги по налогам за старое юрлицо. А также о том, почему фирмам не зачли налоги, уплаченные через проблемные банки. И вот теперь - новые дела.

Дело третье: продаем коммерческую недвижимость — платим как ИП или как физлицо?

Норма закона

Если вы являетесь собственником нежилого помещения и собрались его продавать, следует помнить: размер и вид налога, который вы должны уплатить, зависит от того, является такая продажа предпринимательской деятельностью или нет.

Нередко, желая сэкономить на налогах, предприниматели продают недвижимое имущество, декларируя при этом, что такая продажа никак не связана с предпринимательской деятельностью. В этом случае физлицо должно уплатить НДФЛ (налог на доходы физических лиц). При этом размер налога определяется не с чистой цены продажи, а с разницы между ценой продажи и приобретения.

В случае же продажи объекта, который использовался в предпринимательской деятельности, налог должен быть уплачен в зависимости от той системы налогообложения, на которой вы находитесь.

Суть спора

Как следует из решения по делу №А03-19138/2016, Анатолий Овчинников, будучи зарегистрированным в качестве ИП, посчитал, что реализация им помещения осуществлена не в рамках предпринимательской деятельности. В связи с чем он не должен уплачивать налог по упрощенной системе налогообложения.

Но суд посчитал иначе. Налог Овчинников должен уплатить, исходя из того, что спорное помещение продавалось именно в связи с осуществлением предпринимательской деятельности.

Позиция суда

Почему суд вынес такое решение? Вот его аргументы.

Основной вид деятельности предпринимателя – сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества;

ранее указанный объект использовался для сдачи его в аренду;

в договоре купли-продажи содержалось условие, что объект на момент продажи был передан в аренду коммерческой организации.

Стоит отметить, что налогоплательщик, видимо, понимая, что суд он все же проиграет, попытался использовать "запасной аргумент". Вы знаете, по общему правилу налог уплачивается лишь при условии, что продавец фактически получил деньги (это касается как УСН, так и НДФЛ). Согласно первоначальным условиям договора купли-продажи, расчет между сторонами производился до подписания договора.

Однако в дело было представлено дополнительное соглашение к договору, где указывалось, что покупателю предоставляется рассрочка на оплату на 120 месяцев.

Суд пришел к выводу, что это соглашение составлено задним числом, так как ранее налогоплательщик задекларировал доход от продажи, что подразумевает получение им денег, и спорное допсоглашение ранее не предоставлялось ни в Росреестр на регистрацию перехода права на недвижимость, ни с налоговой декларацией.

Дело четвертое: о безнадежных долгах "Эвалара" и налогах на страховку

Норма закона

Налоговый кодекс указывает: когда у налогоплательщика имеются безнадежные долги (нереальные ко взысканию), он вправе отнести эти долги на расходы по налогу на прибыль. Иными словами, он вправе уменьшить налоговую базу по налогу на ту сумму, которую он не может взыскать со своего контрагента.

Суть спора-1

Доначисление налога в деле "Эвалара" касается двух эпизодов: сделки с компанией, находящейся в Донецке (Украина), и получением страхового возмещения в результате ДТП, в который попал автомобиль "Эвалара".

Вот каковы были фактические обстоятельства.

В 2008 году компания заключила договор на поставку БАДов с фирмой "Бад-Алтай". В 2014 году у "Бад-Алтай" образовался долг перед "Эваларом" в размере более чем 31 млн. рублей.

В судебном решении указывается: в подтверждение того, что на территории Донецка происходят военные действия, были представлены заключения торгово-промышленной палаты Украины и Алтайского края, письмо управление правового обеспечения Службы безопасности Украины. Это также, по мнению налогоплательщика, является обстоятельством непреодолимой силы, не позволяющей взыскать долг.

"Эвалар" отнес указанную сумму долга в расходы. Налоговый орган и суд не согласились с таким подходом.

Позиция суда-1

Суд смутили, в частности, следующие обстоятельства:

"Эвалар" не предпринимал никаких мер по взысканию суммы долга;

в 2014 году компания-должник сменила местонахождения на Киев, где военные действия не велись. Следовательно, не доказано, по какой причине невозможно было исполнить свои обязательства с учетом новой дислокации;

в 2015 и 2016 годах "Эвалар" продолжил поставки товара тому же покупателю, но уже на условиях предоплаты. То есть довод о том, что "Бад-Алтай" не мог рассчитаться с "Эваларом", суд счел неубедительным.

Суть спора-2

Второй эпизод касается налогообложения страховой выплаты, которую "Эвалар" получил в результате ДТП. Из текста решения следует, что автомобиль Эвалара, Mercedes-Benz S500 Matic, пострадал в результате ДТП, да пострадал так, что восстановить его будет невозможно.

Правила страховой компании позволяли Эвалару выбрать один из способов возмещения ущерба: либо страховая компания компенсирует только стоимость ущерба – 2,7 млн рублей, при этом автомобиль (точнее то, что от него осталось) остается у "Эвалара", либо страховщик выплачивает всю стоимость автомобиля – 5,4 млн рублей, и забирает остатки себе. "Эвалар" выбрал второй вариант.

Возник вопрос – является ли налогооблагаемой операция по передаче остатков автомобиля в страховую компанию? Налогоплательщик посчитал, что не является. Однако ни налоговая инспекция ни суд не согласились с таким подходом.

Позиция суда-2

Логика судебного акта сводится к тому, что экономическая суть операции по передаче годных остатков в страховую компанию является ничем иным как реализацией. Собственник отказывается от права собственности на остатки транспортного средства в пользу страховой компании, в результате чего получает денежную компенсацию, и такая компенсация должна облагаться налогом на прибыль.

По первому и по второму эпизоду суды встали на сторону инспекции. 29 июня 2017 года апелляционная инстанция согласилась с выводами арбитражного суда края.

Дело пятое: цена опечатки

Иногда цена опечатки или ошибки может вылиться в серьезные проблемы и в большую переплату налогов. Весьма показательным в этом смысле является дело ООО "Медиус Групп" (№А03-1705/2017).

Суть спора

В марте 2015 года вновь созданное общество "Медиус Групп" решило перейти на упрощенную систему налогообложения (УСН). Закон для этого предусматривает уведомительный порядок. И налогоплательщик подал в инспекцию уведомление, в котором изъявил желание применять УСН. В течение 2015 года он работал, полагая, что находится на "упрощенке".

Примерно через год (уже после подачи декларации и уплаты налога) выяснилось: при заполнении уведомления "Медиус Групп" допустила ошибку: вместо ИНН общества был указан ИНН учредителя (и директора) как физлица. Кроме этого, в наименовании, по всей видимости, было указано, что уведомление подает не общество, а индивидуальный предприниматель.

"Медиус Групп" потребовало в суде признать бездействия налоговиков (то есть то, что ее не перевели на УСН) незаконными и обязать их перевести фирму на "упрощенку". Но суд ей отказал. Общество должно уплачивать налоги, исходя из того, что находится на общей системе налогообложения.

Позиция суда

По мнению суда, такое уведомление нельзя расценивать как надлежащее. Налогоплательщик попытался аргументировать свою позицию тем, что он в течение всего 2015 года осуществлял свою деятельность исходя из того, что он применяет УСН, уплачивал, по всей видимости, авансовые платежи по УСН.

Однако эти аргументы не убедили суд в том, что это должно нивелировать ошибку при подаче первоначального уведомления. В итоге суд отказал налогоплательщику в признании действий инспекции незаконными.