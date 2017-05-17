Бизнесмен Павел Тулин доказал в суде, что сильно переплачивал за электричество БГЭС

Суть процесса

Инициатором разбирательства была, собственно, сама "Барнаульская горэлектросеть" (БГЭС). Энергетики потребовала от предпринимателя выплатить давний долг — 343 тыс. рублей за апрель-май 2014 года за потребление электричества его магазином.

Предприниматель однако стал доказывать, что энергетики сделали расчет неверно.

Магазин получает электроэнергию на среднем напряжении (втором), пояснил суду его представитель, и должен заплатить меньше. БГЭС же предъявила счет, полагая: расчеты надо вести, исходя из присоединения на низком напряжении. А это намного дороже.

Справка

Плата на электроэнергию для юрлиц и предпринимателей (то есть потребителей НЕ из категории "население") дифференцируется по четырем уровням напряжения: высокое напряжение (ВН) - 110 кВ и выше; среднее первое напряжение (СН I) - 35 кВ; среднее второе напряжение (СНII) - 20-1 кВ; низкое напряжение (НН) - 0,4 кВ и ниже. Чем ниже уровень напряжения, тем дороже электроэнергия.

В ходе судебного процесса стороны разбирались, по какой цене должен оплачивать потребление магазин Павла Тулина на пр. Социалистический, 59. Интересы предпринимателя на суде представляла Мария Быстревская, директор юридической фирмы "Энерго-Арбитр".

Дело в кабеле

Споры предпринимателей с энергетиками о том, на каком уровне напряжения потребитель получает электричество и, соответственно, сколько им платить, не редкость.

Гендиректор компании "Энерго-Эксперт" Роман Манаев поясняет: сетевая компания смещает точки поставки электроэнергии до ввода в здание потребителя, если от трансформаторной подстанции к вводу в здание идет "ничейная" кабельная линия. И на этом основании сбыты (то есть энергосбытовая компания) выставляют счет по более высокой цене. А это на 25-30% дороже.

По словам Марии Быстревской, это весьма распространенная практика при переоформлении документов с энергетиками.

Мария Быстревская,

директор юридической фирмы "Энерго-Арбитр":

Зачастую банальное переоформление документов, в том числе по заявкам самих потребителей в связи со сменой собственника, приводит к появлению новых актов разграничения с формулировкой, что кабель бесхозяйный или собственник не установлен. Следствием чего было резкое удорожание электроэнергии.

Считает это победой

В самом деле, когда компания Павла Тулина приобрела помещение магазина у МЖК "Интернационалист" (на пр Социалистическом), кабель не был бесхозяйным. Купив недвижимость, Тулин купил и кабель.

Но при переоформлении с БГЭС договора энергоснабжения "Барнаульская сетевая компания" так подготовила документы на техприсоединение и акт разграничения балансовой принадлежности, что этот самый кабель был обозначен как бесхозяйный. Соответственно, сетевая компания полагала, что взяла его на обслуживание. А БГЭС предъявляла к оплате самый высокий для юрлиц тариф.

Тем не менее, в этом судебном процессе судьи пришел к выводу: точкой поставки является не ввод в здание, а распредустройство трансформаторной подстанции. И значит, для расчетов должно применяться СН2.

В итоге предприниматель должен будет заплатить не 343 тыс. рублей, а на 88 тыс рублей (или на 25,8%) меньше. Несмотря на то, что формально Тулин проиграл (то есть заплатить за два месяца ему придется), он считает результаты суда победой — ведь до недавнего времени в подобной ситуации предприниматели проигрывали. Сам Тулин по самой высокой цене платил за электроэнергию с 2009 года.

Свою позицию он доказал в трех судебных инстанциях, в кассации дело рассмотрели в начале мая. Но решение касается только двух месяцев 2014 года. В дальнейшем Тулин намерен взыскать с БГЭС все, что он переплатил — разумеется, в пределах срока исковой давности. А пока ему выставляют счет по-старому - по крайней мере, апрельский счет пришел из расчета потребления на низком напряжении.

В пользу потребителя

По словам Романа Манаева, раньше, если в договоре или техусловиях было указано напряжение 380В, а от подстанции шли бесхозяйные кабельные линии, суд принимал сторону энергосбыта и оставлял "НН". Но законодательство и, конечно же, судебная практика изменились в пользу потребителя.

Мария Быстревская тоже акцентирует внимание на том, что в 2015 году судебная практика изменилась. Теперь принадлежность кабеля (бесхозяйный он или потребителя) не имеет определяющего значения, говорит она. Главное - что он не принадлежит сетевой организации. Уровень напряжения определяется по подстанции, от которой идет кабель.

Мария Быстревская,

директор юридической фирмы "Энерго-Арбитр":

По существу, суд свел на нет все манипуляции с переоформлением документов. А в ситуации взыскания с БГЭС переплаты Тулиным еще и установил, что все заново переоформленные документы должны быть идентичны первоначальным, иначе они просто признаются недостоверными и не подлежат применению

Собеседники altapress.ru полагают, что проблема касается большого количества потребителей.

Готов идти до конца

Решение суда — это действительно победа и прецедент для подобных споров в нашем арбитраже, согласен Роман Манаев.

Роман Манаев,

гендиректор компании "Энерго-Эксперт":

Сейчас, если кабель от распредустройства подстанции (0,4 кВ) до ввода в здание бесхозный и не принадлежит сетевой компании (и не арендован ею), стоимость электроэнергии должна быть рассчитана для высшего питающего напряжения распредустройства подстанции, которое всегда - как минимум СН2. Почему как минимум? Потому, что высшее (питающее) напряжение подстанции может составлять 35 Кв (а это СН1) или же 110 кВ и выше (высокое напряжение). Именно поэтому все новые акты границ "БСК" с бесхозяйными участками сетей теперь не гарантируют энергосбытовым компания победу в суде в споре о тарифе.

Манаев считает важным и то, что сам предприниматель последовательно отстаивал свою позицию.

Роман Манаев,

гендиректор компании "Энерго-Эксперт":