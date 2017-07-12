Бизнесмена Полонского, обвиняемого в хищении 2,6 млрд рублей, освободили в зале суда

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Сегодня, 17:42.
Происшествия

По решению Пресненского суда Москвы бизнесмен Сергей Полонский признан виновным по делу о хищении более 2,6 миллиарда рублей при строительстве жилья, сообщает "Интерфакс".

Суд.
Суд. Фото: открытые источники (CC0).

Однако суд освободил Полонского от отбывания наказания в связи с истечением срока давности по его уголовному делу.

"Признать Полонского виновным и назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. Освободить Полонского от наказания в связи с истечением срока давности. Освободить Полонского в зале суда", - заявил судья.

Приговор суда зачитал судья Евгений Найденов, пишет polit.ru.

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