Бизнесмена Полонского, обвиняемого в хищении 2,6 млрд рублей, освободили в зале суда

По решению Пресненского суда Москвы бизнесмен Сергей Полонский признан виновным по делу о хищении более 2,6 миллиарда рублей при строительстве жилья, сообщает "Интерфакс".
Однако суд освободил Полонского от отбывания наказания в связи с истечением срока давности по его уголовному делу.
"Признать Полонского виновным и назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. Освободить Полонского от наказания в связи с истечением срока давности. Освободить Полонского в зале суда", - заявил судья.
Приговор суда зачитал судья Евгений Найденов, пишет polit.ru.
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