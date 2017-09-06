Бизнесмены Барнаула обсудили книгу о том, как добиться продуктивности без стресса

На встречу пришло несколько десятков бизнесменов. Большинство из них уже прочитали произведение и на практике использовали советы автора. Методика, описанная в книге, основана на освобождении разума от запоминания повседневных задач. Автор советует записывать все дела и давать мозгу отдых. Человек, который не запоминает, что должен сделать, лучше концентрируется на выполнении самих задач.

Журнал "Time" назвал произведение Дэвида Аллена лучшей бизнес-книгой десятилетия. Ее тираж превысил 5 миллионов экземпляров. Многие гости на встрече признались, что книга научила их лучше распределять время.

Ксения,

член "Клуба читающих бизнесменов":

Без преувеличения можно сказать, что книга изменила мою жизнь. Я стала гораздо спокойнее и счастливее. Благодаря ей, я поняла, что, если все записывать, можно сэкономить кучу времени и нервов.

Алексей Финашин, спикер встречи "Клуба читающих бизнесменов", пользуется советами Дэвида Аллена уже больше 10 лет. За это время он обучил методике грамотного распределения времени многих коллег и друзей.

Алексей Финашин,

спикер встречи "Клуба читающих бизнесменов":

Когда я составил список из 100 дел впервые, то испытал приятные ощущения, потому что теперь не нужно было ничего помнить, а можно было сконцентрироваться на работе. Это стало стилем жизни: всегда планировать и грамотно распределить время. Каждый день на планирование уходит не более 15 минут утром и вечером.

Специальным гостем встречи стал Дмитрий Иншаков, официальный представитель Дэвида Аллена в России. Он в прямом эфире рассказал о книге автора.

Дмитрий Иншаков,

официальный представитель Дэвида Аллена в России:

Мы живем в мире большой информационной перегрузки. Методы Дэвида Аллена приносят немного порядка в этот хаос. В свою книгу автор внес многие идеи из восточной философии. Если вам не хватает 24 часа, то 25 не решат проблему. Вопрос в создании дополнительного пространства в голове, особого места, где рождаются идеи. Ключевая мысль методологии в том, что сознание создано не для хранения информации, а для идей.

Дмитрий Иншаков ответил на все вопросы слушателей и доказал, что грамотно распределять время не так сложно. Во время финального обсуждения методики Дэвида Аллена гости встречи с воодушевлением рассказывали о его книге.

Владимир,

член "Клуба читающих бизнесменов":

Мне понравился подход автора. Раньше мы все старались глобально изменить свою жизнь с нового года или, например, понедельника. Автор же говорит, что сначала нужно навести порядок в мелочах, а уже потом строить глобальные планы.

Анастасия,

член "Клуба читающих бизнесменов":