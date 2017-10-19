Бизнесмены Барнаула узнали о "татуировках" настоящего менеджера

Максима Батырев — известный российский менеджер, автор различных работ и тренингов о бизнесе. Его книга "45 татуировок менеджера" в 2014 году стала самой продеваемой бизнес-книгой в России. В ней автор описал свой опыт в форме советов-татуировок. Максим Батырев рассказал, как действовать в сложных ситуациях и предложил читателям свод правил, которые приведут к успеху.

Станислав, один из спикеров встречи, сообщил, что выбрал для обсуждения книгу "45 татуировок менеджера", потому что в ней автор описал реальную ситуацию работы на рынке продаж в Росcии.

Станислав,

спикер клуба "Читающих бизнесменов":

Результаты продаж этой книги говорят сами за себя. Несколько лет она была бестселлером и лидером продаж в области бизнес-литературы. Основная фишка книги в том, что автор подробно описал основные принципы и правила работы руководителя в России. У нас есть определенная специфика и Максим ее правильно отразил.

Для обсуждения спикеры выбрали самые яркие татуирвоки-советы из книги. Один из них: дисциплина — мать победы. Гости встречи привели примеры из своей практики и доказали, что дисциплина на самом деле лежит в основе любой работы.

Роман,

спикер клуба "Читающих бизнесменов":

Настоящий профессионал должен жить и работать в системе. Только тогда можно будет достигнуть больших результатов и сделать компанию по-настоящему успешной.

Среди других советов в книге были пожелания не делать работу за подчиненных, много читать и выращивать людей, постоянно повышая навыки своих работников. Оживленные споры вызвала татуировка "Сильные уважают только силу". Большинство гостей встречи считали, что показывая силу, руководитель удерживает подчиненных благодаря их страху. По мнению членов клуба, правильнее заставить людей уважать тебя, а не бояться.

Гости встречи неоднозначно оценили книгу "45 татуировок менеджера". Кто-то назвал ее настоящий открытием, другие отметили простоту и банальность советов автора.

Светлана,

член клуба "Читающих бизнесменов":

Книга произвела на меня сильное впечатление. Максим Батырев описывает свой личный опыт и говорит, какие шишки набил во время работы. Если бы автор просто давал советы, не основанные на практике, то это было бы не так интересно.

Мария,

член клуба "Читающих бизнесменов":