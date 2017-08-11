Блаженная Матрона предсказала конец света 19 августа

Конец света наступит через неделю, 19 августа. Это событие предугадала блаженная Матрона.
В одном из пророчеств Матрона, рассказывала, что люди на закате падут к земле, а на восходе "восстанут" и мир станет другим.
Первые предвестники Конца света появились недавно в Калифорнии. Там за несколько секунд на побережье небо закрыли черные тучи и поднялся сильный ветер, пишет argumenti.ru.
Также конспирологов беспокоят участившиеся посещения инопланетян на нашу планету. Только за последних полгода в СМИ сообщалось о нескольких концах света, но все они не были подтверждены научными доказательствами, пишет gazetadaily.ru.
Ранее профессор Института космических наук в Университете Барселоны Фергус Симпсон решил рассчитать вероятность того, что конец света произойдет в 2017году. В основу своего доклада под названием "Апокалипсис сегодня? Возвращение теоремы о конце света" ученый положил гипотезу, которая известна, как Doomsday argument, пишет "Национальная служба новостей".
Ученые Американского музея естественной истории спрогнозировали рост населения земли до 11 млрд к 2100 году, что в конечном итоге может привести к гибели планеты.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.