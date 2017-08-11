Блаженная Матрона предсказала конец света 19 августа

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Жизнь

Конец света наступит через неделю, 19 августа. Это событие предугадала блаженная Матрона.

Конец света.
Конец света. Фото: i.ytimg.com.

В одном из пророчеств Матрона, рассказывала, что люди на закате падут к земле, а на восходе "восстанут" и мир станет другим.

Первые предвестники Конца света появились недавно в Калифорнии. Там за несколько секунд на побережье небо закрыли черные тучи и поднялся сильный ветер, пишет argumenti.ru.

Также конспирологов беспокоят участившиеся посещения инопланетян на нашу планету. Только за последних полгода в СМИ сообщалось о нескольких концах света, но все они не были подтверждены научными доказательствами, пишет gazetadaily.ru.

Ранее профессор Института космических наук в Университете Барселоны Фергус Симпсон решил рассчитать вероятность того, что конец света произойдет в 2017году. В основу своего доклада под названием "Апокалипсис сегодня? Возвращение теоремы о конце света" ученый положил гипотезу, которая известна, как Doomsday argument, пишет "Национальная служба новостей".

Ученые Американского музея естественной истории спрогнозировали рост населения земли до 11 млрд к 2100 году, что в конечном итоге может привести к гибели планеты.

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