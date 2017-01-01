В США родились близнецы с интервалом в несколько минут, но в разные годы

Близнецы Сойер и Эверетт появились на свет в американском штате Аризона с интервалом в десять минут, но в разные годы, сообщает РИА Новости со ссылкой на CNN.
Близнецы родились в семействе Брендона и Холли Шэй в новогоднюю ночь. Причем первый ребенок, Сойер, появился на свет в 23:51 31 декабря 2016 года, а его брат Эверетт родился лишь в 00:01 1 января 2017 года.
Как сообщают американские СМИ, в эту новогоднюю ночь в США произошли еще два подобных случая: в Атланте, штат Джорджия, и в Сан-Диего в Калифорнии.