Блондинка, на свадьбе у которой был Медведев, ждет ребенка от помощника Путина

Молодая супруга помощника президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимира Кожина Олеся Бословяк, которая в прошлом выступала в группе "Мобильные блондинки", снова беременна.
В 2016 году 28-летняя певица родила дочку и теперь ждет второго ребенка.
О беременности Олеси Бословяк стало известно после ее посещения дня рождения своей тезки — актрисы Олеси Судзиловской, где папарацци заметили изменившиеся формы исполнительницы, пишут "Дни.ру".
Рожать супруга 58-летнего помощника президента будет в Москве, так как здесь, по ее мнению, самые лучшие врачи.
Ранее СМИ писали о роскошной свадьбе "мобильной блондинки" и Владимира Кожина. Торжество состоялось летом 2014 года. В качестве гостей на торжестве присутствовали российский премьер Дмитрий Медведев, сделавший на празднике свое знаменитое селфи с певцом Николаем Басковым.
Утверждалось даже, что Медведев исполнил на торжестве песню "Ах, эта свадьба!".
Не знаю кто это, но у неё на свадьбе Медведев пел с Басковым. Некая Олеся Бословяк. Кашину она не знакома pic.twitter.com/0sVHWZO5oa— Alexey Navalny (@navalny) 7 июля 2014 г.
Также на свадьбе присутствовали Алла Пугачева, Максим Галкин, Игорь Крутой, Владимир Винокур, Стас Михайлов, Наташа Королева и коллеги Олеси Бословяк по группе "Мобильные блондинки", пишет ura.ru.
Справка
Владимир Кожин работал управделами президента с 2000-го по 2014 год. После Владимир Путин уволил 55-летнего чиновника с занимаемой должности, назначив его своим советником. Ранее Кожин уже состоял в браке, в котором у него родился сын.
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