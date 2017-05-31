Блондинка или брюнетка? Угадайте натуральный цвет волос знаменитостей

31 мая отмечается Всемирный день блондинок. Брюнетки же считают своим праздником 28 апреля. По случаю этих двух "знаменательных" дат аltapress.ru подготовил для вас небольшую викторину.
Угадайте, кто из этих знаменитостей был на самом деле брюнетом, а кто — блондином.
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