Блондинка или брюнетка? Угадайте натуральный цвет волос знаменитостей

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Сегодня, 07:34.
Жизнь

31 мая отмечается Всемирный день блондинок. Брюнетки же считают своим праздником 28 апреля. По случаю этих двух "знаменательных" дат аltapress.ru подготовил для вас небольшую викторину.

Блондинка и брюнетка.
Блондинка и брюнетка. Фото: СС0.

Угадайте, кто из этих знаменитостей был на самом деле брюнетом, а кто — блондином.

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