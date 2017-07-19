Боевые пловцы Росгвардии обнаружили на дне Москвы-реки схрон с оружием

"В ходе осмотра опор Крылатского моста и прилегающей акватории водолазы спецподразделения Росгвардии обнаружили целый арсенал огнестрельного оружия, различных боеприпасов и предметов, представляющих оперативный интерес для правоохранительных органов", — сказано в сообщении ведомства, поступившем в "Интерфакс".

Со дна реки извлечены три пистолета, "предварительно опознанных, как ТТ, "Вальтер" и Reck Government, а также магазин от автомата Калашникова, пакет с патронами различного калибра, сотовый телефон и автомобильный номер", сказано в сообщении.

Предварительная экспертиза показала, что пистолеты боевые. "Следователи и криминалисты выяснят, использовалось ли оружие для совершения преступлений", — говорится в пресс-релизе, пишет bfm.ru.