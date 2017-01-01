Боевые роботы: Минобороны опубликовало видео учений с новой техникой

Комплексы "Соратник" и "Нерехта" впервые выполнили стрельбы при розыгрыше эпизода ведения боя мотострелковым взводом в подмосковном Алабине, сообщает ТАСС.

По словам главкома Сухопутных войск Олега Салюкова, "что-то в данной технике устраивает, что-то нет, но главный критерий новых систем — чтобы они были востребованы в войсках".

Автоматизированный боевой комплекс "Соратник" впервые был продемонстрирован концерном "Калашников" на международном военно-техническом форуме "Армия-2016". Гусеничная машина предназначена для разведки, разминирования местности, патрулирования и охраны территорий и важных объектов. "Соратник" способен развивать скорость до 40 км/ч. При дистанционном управлении радиус действия машины составляет до 10 километров. Комплекс способен работать в пассивном режиме до 10 суток и обнаруживать цели на расстоянии до двух с половиной километров. На гусеничную платформу могут монтироваться пулеметы, в том числе крупнокалиберные, а также 30-миллиметровый гранатомет. Есть возможность установки восьми противотанковых управляемых ракет типа "Корнет-ЭМ".

Робот "Нерехта" впервые представили на "Дне инноваций" Минобороны в 2015 году. Комплекс разрабатывается Заводом имени Дегтярева совместно с Фондом перспективных исследований. Он может использоваться для разведки, корректировки или ведения огня, а также транспортировки грузов. В качестве вооружения используются пулеметы. Кроме того, недавно в состав комплекса вошел беспилотный вертолет, пишет bfm.ru.