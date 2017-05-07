Боевики "Боко Харам" отпустили из плена 82 школьницы, похищенных три года назад в Нигерии

По словам неназванного источника агентсва, школьниц освободили после переговоров между представителями экстремистской группировки и правительством.

"Да, 82 девочки освобождены, они должны прилететь в Абуджу из города Банки в штате Борно", — сообщил он.

Администрация президента Нигерии Мухаммада Бухари сообщила, что школьниц обменяли на нескольких арестованных исламистов из этой группировки.

"Президент Мухаммаду Бухари рад сообщить, что переговоры по освобождению девочек из города Чибок принесли результаты, — говорится в заявлении. — После продолжительных переговоров наши службы безопасности получили назад этих девочек в обмен на нескольких предполагаемых членов "Боко харам", удерживаемых властями".

Напомним, в апреле 2014 года боевики "Боко харам" похитили из лицея в Чибоке 276 девочек. Позднее 57 из них удалось сбежать. Ранее не раз появлялась информация о том, что радикалы могли насильно выдавать девочек замуж или продавать в рабство. По данным СМИ, в общей сложности с 2009 года "Боко харам" похитила по меньшей мере 2 тыс. человек, пишет ТАСС.

Группировка добивается создания исламского халифата и введения норм шариата (исламского права) на всей территории Нигерии. Выступает против западного образования, демократии и всех других элементов западной культуры. В марте 2015 года "Боко харам" присягнула на верность террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).