Боевики ИГ напали на военную базу с американскими военными в Ираке

По информации агентства, два смертника взорвали бомбы на въезде в базу, расположенную в провинции Киркук. Еще троих террористов ликвидировали бойцы курдских формирований пешмерга. "На них была форма, как у курдских военных, и они сбрили бороды, чтобы выглядеть, как мы",— рассказал агентству один из офицеров. В результате нападения двое бойцов пешмерга погибли, еще шестеро человек получили ранения.

Напомним, иракские военные продолжают вести бой с террористами за западную часть иракского Мосула. Эксперты считают, что после потери этого города у ИГ (запрещена в РФ) практически не останется опорных пунктов, а единственным выходом для сторонников аль-Багдади (лидер ИГ) станет возвращение в Сирию, пишет "Коммерсантъ".