Боевики ИГ пообещали новые теракты в восьми странах

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) распространила заявление, в котором содержатся угрозы в адрес ряда стран, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на бельгийское издание DH.be.
Написанное на английском языке послание рекомендует всем, исповедующим ислам, держаться подальше от мест массового скопления людей: рынков, оживленных улиц и площадей. Письмо адресовано мусульманам, проживающим в восьми странах: России, Бельгии, США, Франции, Великобритании, Канаде, Австралии и Италии.
Бельгийский эксперт в области борьбы с международным терроризмом Питер ван Остайен полагает, что это заявление может иметь серьезные основания. Его изучением уже занимаются эксперты из бельгийского управления по анализу угроз, пишет polit.ru.
Вечером 3 июня в Лондоне трое мужчин на микроавтобусе наехали на пешеходов около Лондонского моста, а затем, доехав, до рынка Боро, вышли из машины и с охотничьими ножами напали на прохожих. Жертвами этой атаки стали 8 человек, 48 получили ранения. Все трое террористов были застрелены сотрудниками полицейскими.
6 июня на площади перед парижским собором Нотр-Дам 40-летний гражданин Алжира с криком "Это вам за Сирию!" напал с молотком на полицейского. Коллеги патрульного открыли огонь по злоумышленнику, ранив его в ноги. В больнице нападавший заявил, что является "воином халифата" и сражается на стороне ИГ. Прокуратура Франции квалифицировала его действия как теракт.
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