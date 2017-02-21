Бог в помощь: Патриарху Кириллу предложат название банка для бедных

По словам президента первой патентной компании Анатолия Аронова, главе РПЦ будут предложены варианты: "Справедливость", "Совесть банк", "Простой банк", "По совести банк", "Бог в помощь банк" и "БдБ24".

Аронов отметил, что банк будет заниматься микрокредитованием физических лиц на сумму до 1 млн рублей для открытия бизнеса под низкие проценты. "Приоритетом будет кредитование коллективов, которые будут заниматься традиционным для России "артельным" предпринимательством", — пояснил он, пишет znak.com.

Создать в России банк для бедных, а также ограничить деятельность микрофинансовых организаций патриарх Кирилл предложил во время Рождественских чтений в Госдуме. "Считаю, что, может быть, следует ознакомиться с опытом поддержки малоимущих, в том числе через систему кредитования", — сказал патриарх. Он рассказал, что с таким опытом ознакомился в Индии.

"Иногда человеку просто нужно было 200 долларов, чтобы начать свое дело. И вот нашелся человек, сам из бедняков, который создал прекрасную систему банков для бедных — без этих сумасшедших процентов, без того, чтобы закабалять людей. Но иногда эти 200-300 долларов помогали человеку начать свое дело. Эта инициатива была очень высоко оценена теми, с кем мне приходилось ее обсуждать", — пояснил он.